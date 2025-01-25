Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'İn 21. haftasında Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı kırmızılılar, ligdeki namağlup yükselişini sürdürmek isterken Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde çıkış arıyor.

Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kaan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

AHMED KUTUCU RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan renklerine bağladığı Ahmed Kutucu, maç öncesi taraftarları selamladı.

FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncusu oldu. Sarı kırmızılı forma ile 429. Süper Lig maçına çıkan file bekçisi, Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırdı.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından maç öncesinde Muslera'ya plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi.

Şanlı formamızla ligde 429 karşılaşmayı geride bırakarak, lig tarihinde Galatasaray ile en çok maça çıkacak isim olan kaptanımız Fernando Muslera'ya, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi. 💛❤️ pic.twitter.com/14YbRZBWW6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 25, 2025

OSIMHEN ÇİZGİYE TAKILDI

Galatasaray'ın golü ofsayt nedeni ile iptal edildi. İşte o pozisyon...

G.SARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray'ın VAR'dan kazandığı penaltıyı Victor Osimhen gole çevirdi ve sarı kırmızılılar dakika 22'de 1-0 öne geçti. İşte o pozisyon...