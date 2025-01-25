Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor CANLI İZLE | GS-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'İn 21. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi tüm kulvarlarda namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da Konyaspor maçının ilk 11'i merak ediliyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan yeşil-beyazlılar ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamayan Konyaspor, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Lider karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan deplasman takımı, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kaan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇECEK

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan, yaklaşık 14 senedir sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Fernando Muslera kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tümosan Konyaspor karşısında 429. lig maçına çıkacak Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'a ait olan rekoru kıracak. 14 sezonda toplam 534 resmi maça çıkan Muslera, Galatasaray'da 17 kupa sevinci yaşadı.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan yabancı oyuncu ünvanına sahip 38 yaşındaki kaleci; 7 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını geçen sene Şenol Güneş'ten devralan Fernando Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca 5 başkan ve 9 teknik direktörle çalıştı.

GALATASARAY ÇIKIŞ ARIYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında 3-1 önde götürdüğü Dinamo Kiev maçını da 3-3'lük beraberlikle tamamladı. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından çıkış arayan Cimbom, Konyaspor maçında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, oynadığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Tümosan Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz kart görmeleri durumunda, 22. haftada oynanacak Gaziantep FK deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KALESİNDE GOL GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan Galatasaray, oynadığı 30 resmi müsabakada toplam 47 gol yedi. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçların hepsinde kalesinde gol gören Cimbom, sadece Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında kalesini gole kapattı. Üst üste 11 maçtır rakipleri durdurmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, Tümosan Konyaspor maçında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Tümosan Konyaspor 48. randevularına hazırlanıyor. İki takım arasında oynanan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34 defa kazanırken, 5 mücadeleden yeşil-beyazlılar üstün ayrıldı. Taraflar arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 91 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 32 golle karşılık verdi. Bu sezon oynanan ilk maçta 2-1 kazanmayı bilen sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı mücadeleyi de kazanmak istiyor.

KONYASPOR İSTANBUL'DA KAZANAMIYOR

48. defa Galatasaray ile oynamaya hazırlanan Konyaspor, rakibi ile İstanbul'da karşılaştığı hiçbir mücadeleyi kazanamadı. 23 lig maçının 19'unu kaybeden yeşil-beyazlılar, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda yaşanan kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Tümosan Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde bir ilki başarmayı istiyor.

RECEP UÇAR GALATASARAY'A KARŞI PUAN ALAMADI

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca Galatasaray ile 3 defa karşılaşan Recep Uçar, tüm karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Ümraniyespor ve Kayserispor ile sarı-kırmızılılara rakip olan deneyimli teknik adam, Okan Buruk'a karşı henüz galibiyetle tanışamadı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Bu sezon oynadığı resmi maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında aldığı Young Boys mağlubiyetinin ardından bir daha kaybetmedi. Oynadığı 25 karşılaşmada 17 galibiyet alan Cimbom, 8 defa da berabere kaldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolay üstleniyor.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçının VAR'ında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski olacağını açıkladı. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alıyor.