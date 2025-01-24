Ahmed tamam

Sarı-kırmızılılar ilk transferini gerçekleştirmeyi başardı. Daha önce Eyüp ile Ahmed Kutucu transferinde 6 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayan G.Saray yönetimi, ödeme planı konusunda sonunda istediğini aldı. 6 milyon Euro'yu 6 taksitte ödeyecek olan Cimbom, görüşmelerde bulunduğu oyuncu ile de el sıkışmayı başardı. Ahmed Kutucu ile senelik 20 milyon TL karşılığında el sıkışıldı. En kısa sürede milli futbolcunun yeni takımına katılması beklenirken sözleşmenin de 3.5 senelik olacağı öğrenildi. İlerideki 4 mevkide de forma giyebilen Ahmed'i teknik direktör Okan Buruk çok istiyordu.