  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Ahmed tamam

Ahmed tamam

Sarı-kırmızılılar ilk transferini gerçekleştirmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmed tamam

Sarı-kırmızılılar ilk transferini gerçekleştirmeyi başardı. Daha önce Eyüp ile Ahmed Kutucu transferinde 6 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayan G.Saray yönetimi, ödeme planı konusunda sonunda istediğini aldı. 6 milyon Euro'yu 6 taksitte ödeyecek olan Cimbom, görüşmelerde bulunduğu oyuncu ile de el sıkışmayı başardı. Ahmed Kutucu ile senelik 20 milyon TL karşılığında el sıkışıldı. En kısa sürede milli futbolcunun yeni takımına katılması beklenirken sözleşmenin de 3.5 senelik olacağı öğrenildi. İlerideki 4 mevkide de forma giyebilen Ahmed'i teknik direktör Okan Buruk çok istiyordu.

Tuta transferinde Cimbom'a beklenmeyen pürüz!
F.Bahçelileri Talisca için heyecanlandıran haber!
DİĞER
'Varoş Davası'nda karar çıktı! "Kocanı aldım" diyerek eşinin eski eşine hakaret etmişti...
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay transfer cevabı!
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26