TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada transferin ayrıntılarına yer verildi.
İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk… pic.twitter.com/v1S5C5CDfA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2025