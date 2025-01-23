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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Ahmed Kutucu transferini resmen duyurdu. İşte bu transfere dair detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 00:08
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada transferin ayrıntılarına yer verildi.

İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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