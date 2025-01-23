TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan Galatasaray, İstanbul ekibinin bir başka yıldızını daha sezon sonu için gözüne kestirdi.

Dinamo Kiev maçında tribünlerin ıslıkladığı Fernando Muslera'ya sezon sonunda kesin olarak veda edecek olan sarı-kırmızılılar, yerine Berke Özer'i düşünüyor.