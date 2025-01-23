TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda kaleci konusunda Fernando Muslera'nın yeni sezonda olması beklenmiyor. Yönetim bu noktada tecrübeli kalecinin yerine sürpriz bir ismi listesine ekledi ve ilk adımını da attı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Taraflar arasında şu an için net bir anlaşma olmadığı ancak Eyüpspor'un bu talebe çok olumlu yaklaştığı ifade edildi.
BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ FENERBAHÇE'DE
Bu sezon 19 maçta görev yapan Berke, Süper Lig'in en formda kalecisi olarak dikkat çekiyor.
24 yaşında ve 1.91 boyundaki 1 numaranın bonservisinin yüzde 50'si Fenerbahçe'ye ait ancak transferinde söz sahibi kulüp Eyüpspor.
Başarılı file bekçisi, ligin ilk yarısında RAMS Park'ta iki ekibin karşılaştığı, 2- 2 biten mücadelede yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'a çelme takarak bir anlamda galibiyet serisini bitiren isimlerden biri olmuştu.
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