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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda kaleci konusunda Fernando Muslera'nın yeni sezonda olması beklenmiyor. Yönetim bu noktada tecrübeli kalecinin yerine sürpriz bir ismi listesine ekledi ve ilk adımını da attı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan Galatasaray, İstanbul ekibinin bir başka yıldızını daha sezon sonu için gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

Dinamo Kiev maçında tribünlerin ıslıkladığı Fernando Muslera'ya sezon sonunda kesin olarak veda edecek olan sarı-kırmızılılar, yerine Berke Özer'i düşünüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

Sabah'ın haberine göre; Ahmed Kutucu için yapılan görüşmelerde 24 yaşındaki file bekçisinin transferinin de gündeme geldiği ve yönetimin mayıs sonrası gerçekleştirmeyi düşündüğü bu hamle için ilk adımı attığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

Taraflar arasında şu an için net bir anlaşma olmadığı ancak Eyüpspor'un bu talebe çok olumlu yaklaştığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ FENERBAHÇE'DE

Bu sezon 19 maçta görev yapan Berke, Süper Lig'in en formda kalecisi olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi hazır! Girişimler başladı

24 yaşında ve 1.91 boyundaki 1 numaranın bonservisinin yüzde 50'si Fenerbahçe'ye ait ancak transferinde söz sahibi kulüp Eyüpspor.

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