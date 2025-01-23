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Haberler Galatasaray Defansif Handikap

Defansif Handikap

Sarı-kırmızılılar son dönemde defansta ciddi sorunlar yaşıyor. Lig, Avrupa ve kupada nerdeyse her maçta gol yemeye başlayan Aslan’ın istatistikleri gelecek için endişe veriyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Defansif Handikap

Galatasaray'da adeta savunma alarmı verildi. Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda defansif sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, istatistik anlamda da geriye gitti. Defansif olarak 3'lü ve 4'lü sistemleri kullanan Okan Buruk, umduğunu bulamadı. Victor Nelsson'un katkı sağlayamaması, Metehan Baltacı'dan da yararlanamayan Aslan'da tüm yük Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e bindi.

30 MAÇTA 45 GOL

İstatıstık anlamda da savunmada ciddi sıkıntı yaşanıyor. Ligde son 7 maçta kalesinde 11 gol gören Cimbom, Avrupa Ligi'nde de 7 haftada 14 gol yedi. Avrupa'da maç başına 2.0 gol yeme ortalaması bulan Aslan, ligde de toplamda 22 maçta 19 gol yiyip, 1.1'lik ortalama geldi. Kupada ise 1 maçta 2 gol yiyen Galatasaray, sezon başından beri sahaya çıktığı 30 resmi maçta kalesinde toplamda 45 gol yedi.

SADECE 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Okan Buruk ve takımı, bu sezon toplamda 30 resmi maça çıktı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılılar sadece 4 maçta kalesini gole kapatabildi. Aslan yalnızca ligde oynadığı Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum maçlarında gol yemedi.

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