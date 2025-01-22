Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Uzun süre Lyon ile yaptığı Mikautadze görüşmelerinden sonuç alamayan Galatasaray yönünü Fransa'ya döndü. Sarı kırmızılı yönetimin Marco Asensio için PSG ile temasa geçeceği ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sağ kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Asensio'nun başka talipleri var.
İspanyol basınına göre oyuncunun menajeri, Barcelona ve Atletico Madrid'e futbolcusunu önerdi.
Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan Asensio'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor.
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