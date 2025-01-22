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Haberler Galatasaray Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Uzun süre Lyon ile yaptığı Mikautadze görüşmelerinden sonuç alamayan Galatasaray yönünü Fransa'ya döndü. Sarı kırmızılı yönetimin Marco Asensio için PSG ile temasa geçeceği ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Uzun süre Mikautadze için uğraşan ancak Lyon ve oyuncunun yüksek talepleri nedeniyle orta yol bulamayan sarı kırmızılılar, rotasını PSG'nin yıldızına çevirdi.

Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray yönetimi, 29 yaşına basan oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçti.

Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Mikautadze için ayrılan bütçeyi burada kullanmaya hazırlanan yönetim, fedakarlıktan kaçınmayacak.

Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Sağ kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Asensio'nun başka talipleri var.

Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

İspanyol basınına göre oyuncunun menajeri, Barcelona ve Atletico Madrid'e futbolcusunu önerdi.

Mikautadze yoksa Asensio var! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan Asensio'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor.

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