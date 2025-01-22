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Haberler Galatasaray Galatasaray'da gözler PSG'de! Milan Skriniar transferinde...

Galatasaray'da gözler PSG'de! Milan Skriniar transferinde...

Milan Skriniar ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, PSG’nin kiralama limitini açmasını bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da gözler PSG'de! Milan Skriniar transferinde...

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Galatasaray'ın savunmadaki '1 numaralı' adayı olan PSG'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar'da geri sayıma geçildi. Fransız ekibi ve 29 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, şimdi de kiralama limitine takıldı. Kolo Muani'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan PSG'nin bu ayrılık sonrasında kiralama limiti dolacak. Bu konuda bir çözüm yolu arayan PSG, kiradaki oyuncularını satmaya çalışacak. Gündemde Villareal'e kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Juan Bernat'ın gönderilmesi de bulunuyor. Fransız ekibi kiralama limitini çözdükten sonra Skriniar, İstanbul'a gelecek. Transfer gerçekleşirse G.Saray, oyuncunun maaşının 4.5 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.

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