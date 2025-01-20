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Haberler Galatasaray Uçaklar inecek

Uçaklar inecek

Hatay beraberliği sonrasında transferde gaza basıldı. Menajer Gardi'yi görevlendiren sarı-kırmızılılarda, Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukcu da yurt dışına sefer düzenleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Uçaklar inecek

Ara transfer döneminde yavaş hareket eden G.Saray'da Hatay maçından sonra vites yükseltildi. Özellikle Gabriel Sara'nın yokluğunda büyük bir düşüş yaşayan sarı-kırmızılılar, kulübeden de beklediği katkıları bir türlü alamadı. Batshuayi, Berkan, Jelert, Sallai ve Yusuf Demir gibi isimlerin as takımı zorlayamaması teknik direktör Okan Buruk'un elini zayıflatıyor. Bu nedenle daha önce şubat ayını beklemeyi planlayan yönetim bir an önce harekete geçerek uçakları İstanbul'a indirecek.

SÜRPRİZE HAZIR OLUN

Avrupa'daki takımların devre arasında oyuncularını bırakmak istememesi nedeniyle daha önce görüştüğü isimlere imza attıramayan yönetim, İcardi ve Osimhen gibi yıldızlara parçalı formayı giydiren menajer Gardi'ye tam yetki verdi. Yine sürprizlere imza atması beklenen Gardi'nin yanı sıra transferden sorumlu isimler de yurt dışına sefer düzenleyecek. Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'un istediği isimleri şubat olmadan İstanbul'a getirecek.

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