Okan Buruk orta saha kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz taraftarı önünde galip gelerek ilk 8'e kalma adına önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Okan Buruk'un Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrası orta sahada kime görev vereceği merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ
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"Kupa 2"de 100 maçı geçti
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.
20 KARŞILAŞMANIN 18'İNDE YENİLMEDİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.
Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
Dinamo Kiev'in 27. sınavı
Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı. Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi. İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Jakobs: "Ana hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa Ligi"
Futbolculardan Ismail Jakobs her maçın önemli olduğunu belirterek, "Kazandığımız takdirde bu büyük bir adım olacak. Ana hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa Ligi. Bu organizasyonda başarılı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
OKAN BURUK: BU MAÇI DA KAZANIP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ
"Ben çok katılmıyorum açıkçası. 17 tane deplasman üst üste kazanmış bir takımı, maçları önemsemiyorsunuz ve konsantre olmuyorsunuz diyemezsiniz. O yüzden ona çok katılmıyorum açıkçası. Her maçı önemsiyoruz. Her maçı yüzde 100 hazırlanıyoruz. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Son maçta ikinci yarı çok domine ettiğimiz bir oyundu ama top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, ne kadar konsantre olduğumuzu ve ne kadar maçın içerisinde olduğumuzu çok net gösterdik. Bunu ligde de, Avrupa'da da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. Bu 3 beraberliğin 2'sinde topun girmediği maçlar oldu. Hatayspor ve Eyüpspor maçlarını topun girmediği maçlar olarak sayabiliriz. O yüzden hem ligi domine eden, Avrupa'da da ilk 8 içerisine girmek için büyük bir mücadele veren bir takımız. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazandık. Bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz." dedi.
HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?
Gabriel Sara'nın Türkiye Kupası'nda oynana Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara'nın yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu.
Okan Buruk, Başakşehir deplasmanında görev verdiği Kerem Demirbay'ı Torreira'nın partneri olarak kullanmayı hedefliyor.
İşte Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Osimhen
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