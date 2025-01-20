İlle de İlkay

Galatasaray'da Hatay beraberliği planları büyük oranda değiştirdi. Sezon başında Süper Kupa maçındaki Beşiktaş yenilgisi sonrasında hemen aksiyon alan sarı- kırmızılı yönetim, Hatay maçına da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında parçalı formayı sırtına geçiren Gabriel Sara'nın sakatlığı takımda kapatılması imkansız bir yara açtı. Bu boşluğu gören yönetim de daha önce planda bulunmayan orta saha transferini devreye soktu.

Gündemdeki isim ise geçen sezondan itibaren transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan başkası değil. İngiliz basınına göre City'nin ayrılığına zorluk çıkartmayacağı 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olacak. Her fırsatta G.Saraylı olduğunu dile getiren ve bir gün formayı giymek istediğini belirten İlkay, İngiliz ekibinin teknik kadroya dahil olması yönündeki teklifini geri çevirmişti. Haberde ayrıca İlkay'ın ara transfer döneminde ayrılığa hazır olduğu ifade edildi.