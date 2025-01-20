Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu
Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetime ilettiği listedeki oyuncular ve takımları ile görüşmeler sürdürülüyor. Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği oyuncu için Fransız ekibine teklif sunduğu iddia ediliyordu. Fransız basını, 22 yaşındaki santrforun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın gündemine Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen Elye Wahi gelmişti.
Galatasaray, Marsilya'ya 22 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuştu.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan edindiği bilgiye göre Wahi'nin yeni takımı belli oldu.
Marsilya, Lens'ten 25 milyon Euro'ya aldığı Fransız golcü için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.
Bedelsiz olarak aldıkları Omar Marmoush'u 75+5 milyon Euro'ya Manchester City'ye uğurlayan Bundesliga temsilcisi, Elye Wahi ile Marmoush'un yerini doldurmayı planlıyor.
Fildişi Sahili asıllı oyuncu, Ligue 1'de çıktığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.
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