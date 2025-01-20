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Haberler Galatasaray Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetime ilettiği listedeki oyuncular ve takımları ile görüşmeler sürdürülüyor. Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği oyuncu için Fransız ekibine teklif sunduğu iddia ediliyordu. Fransız basını, 22 yaşındaki santrforun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 19:41
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki namağlup yükselişine devam eden Galatasaray'da hedef, iki kulvarda da kupa kaldırmak.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda devre arası için nokta atışı transfer hamleleri planlanıyor.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Cimbom, hücum hattını rahatlatmak üzere kadroya golcü takviyesi yapma kararı almıştı.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Galatasaray'ın gündemine Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen Elye Wahi gelmişti.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Galatasaray, Marsilya'ya 22 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuştu.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan edindiği bilgiye göre Wahi'nin yeni takımı belli oldu.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Marsilya, Lens'ten 25 milyon Euro'ya aldığı Fransız golcü için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Bedelsiz olarak aldıkları Omar Marmoush'u 75+5 milyon Euro'ya Manchester City'ye uğurlayan Bundesliga temsilcisi, Elye Wahi ile Marmoush'un yerini doldurmayı planlıyor.

Galatasaray o yıldızı kaptırdı! Transferi Fransız basını duyurdu

Fildişi Sahili asıllı oyuncu, Ligue 1'de çıktığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

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