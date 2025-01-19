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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor maçının ardından transferde gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların Chelsea forması giyen yıldız oyuncu için görüşmelere başlandığı öğrenildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de Hatay deplasmanında alınan beraberlik sonrası Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

Kadrodaki eksik bölgelere yoğunlaşan sarı-kırmızılılar özellikle savunma hattında önemli isimlere yönelmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

Cimbom, stopere Chelsea'nin yıldızı Axel Disasi'yi getirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

26 yaşındaki Fransız savunmacı için Chelsea ile temasa geçildiği ve resmi girişimlerin başladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

HAZİRANDA BİTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Chelsea'nin Disasi'yi kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

26 yaşındaki stoper bu sezon Londra kulübünde 16 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 2 asist yaptı. Disasi stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

Yıldız stoper, Premier Lig'de ise sadece 5 maçta 351 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye gelen Disasi'nin sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

AYRILMAK İSTİYOR

Axel Disasi, Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız stoperin daha fazla şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği vurgulandı. Chelsea'nin de izin vereceği dile getirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı

ATALANTA'DAN TEKLİF

İtalya Serie A'dan Atalanta'nın Axel Disasi'yi istediği belirtildi. Atalanta'nın Disasi için Chelsea ile temas kurduğu kaydedildi. İtalyan kulübünün kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.

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