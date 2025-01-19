TRANSFER HABERİ - Galatasaray Chelsea'nin yıldızına gözünü dikti! Görüşmeler başladı
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor maçının ardından transferde gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Savunma hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların Chelsea forması giyen yıldız oyuncu için görüşmelere başlandığı öğrenildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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26 yaşındaki Fransız savunmacı için Chelsea ile temasa geçildiği ve resmi girişimlerin başladığı vurgulandı.
HAZİRANDA BİTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlerde de Chelsea'nin Disasi'yi kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.
26 yaşındaki stoper bu sezon Londra kulübünde 16 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 2 asist yaptı. Disasi stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.
Yıldız stoper, Premier Lig'de ise sadece 5 maçta 351 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye gelen Disasi'nin sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek.
AYRILMAK İSTİYOR
Axel Disasi, Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız stoperin daha fazla şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği vurgulandı. Chelsea'nin de izin vereceği dile getirildi.
ATALANTA'DAN TEKLİF
İtalya Serie A'dan Atalanta'nın Axel Disasi'yi istediği belirtildi. Atalanta'nın Disasi için Chelsea ile temas kurduğu kaydedildi. İtalyan kulübünün kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.
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