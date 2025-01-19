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Haberler Galatasaray Savunma alarmı

Savunma alarmı

Aslan’da savunmadaki sıkıntı keyifleri kaçırıyor. Son 7 maçta kalesini kapatamayan sarı kırmızılılar, 19 haftada 22 gol yiyerek maç başına 1.1 gol yeme ortalaması buldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Savunma alarmı

Galatasaray, Hatayspor beraberliğiyle bu sezon deplasmanda ilk puan kaybını yaşarken savunmadaki sıkıntı da gözlerden kaçmıyor. Aslan, ligde son 7 maçta kalesini gole kapatamazken, 19 haftada 22 gol yedi. Geçen sezon aynı süre zarfında 19 lig maçında kalesinde sadece 10 gol gören ve maç başına 0.5'lik bir gol yeme ortalaması tutturmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ise bambaşka bir görüntü çizdi. Aynı şekilde Cimbom 2022-23 sezonunda da 19 karşılaşmada 14 gol yemişti. Ancak bu sezon 19 haftada kalesinde 22 gol gören Okan Buruk'un ekibi, maç başına 1.1'lik gol yeme ortalaması buldu. Ligde 19 maçın tamamında kalede Fernando Muslera yer aldı. Muslera, yalnızca 4 maçta kalesini gole kapatırken, 15 maçta gol yedi.

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