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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Galatasaray bu sezon mücadele ettiği her kulvarı başarıyla tamamlamak isterken ortaya çıkan o sorun Teknik Direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:29
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Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1'lik skorla berabere kalan Galatasaray'da o sorun gün yüzüne çıktı.

Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Sabah'ın derlediği habere göre Trendyol Süper Lig'de 19 karşılaşmada ağları 52 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, bu gollerin sadece 5'ini yedek oyunculardan buldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Teknik direktör Okan Buruk'un kenardan aldığı skor katkısı yüzde 9'da kaldı. Sezonun ilk yarısında Michy Batshuayi'den Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor, Bodrum FK ve Trabzonspor, Victor Osimhen'den Antalyaspor maçında toplam 5 gol geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Bu iki isim dışında yedek güç olarak dahil olan hiçbir futbolcu, tabelayı değiştiremedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

Geçen sezon yedek forvetler; Cedric Bakambu ve Carlos Vinicius dışında Hakim Ziyech ve Berkan Kutlu kulübeden gelip kritik gollere imza atmışlardı.

Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu

İdeal ilk 11'de sakatlık yaşandığında da takım içindeki sıkıntılar gün yüzüne çıkıyor.

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