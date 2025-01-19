Galatasaray'da Okan Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu
Galatasaray bu sezon mücadele ettiği her kulvarı başarıyla tamamlamak isterken ortaya çıkan o sorun Teknik Direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...
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Bu iki isim dışında yedek güç olarak dahil olan hiçbir futbolcu, tabelayı değiştiremedi.
Geçen sezon yedek forvetler; Cedric Bakambu ve Carlos Vinicius dışında Hakim Ziyech ve Berkan Kutlu kulübeden gelip kritik gollere imza atmışlardı.
İdeal ilk 11'de sakatlık yaşandığında da takım içindeki sıkıntılar gün yüzüne çıkıyor.
Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın boşluğunu ne Kerem Demirbay ne Berkan Kutlu doldurabildi.
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