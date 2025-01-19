Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında beklenmedik bir şekilde berabere kalan ve puan kaybeden Galatasaray'da Fernando Muslera, Okan Buruk'u çaresiz bıraktı. İşte sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen file bekçisinin bu sezonki tablosu... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
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Maçtan sonra sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın durumu Teknik Direktör Okan Buruk'u çaresiz bıraktı.
Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken kalesinde toplam 44 gol gördü.
Kalede son yılların en kötü istatistiğine imza atan Galatasaray, ligdeki 20 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın performansı bazı taraftarlarca eleştiri yağmuruna tutulmaya devam edildi.
NTV Spor'da yer alan haberde servis edilen istatistiklere göre sarı kırmızılılar, 13. olarak tamamladığı 2021-2022 sezonunda bile aynı periyotta 5 maçta gol yememişti.
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