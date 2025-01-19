  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında beklenmedik bir şekilde berabere kalan ve puan kaybeden Galatasaray'da Fernando Muslera, Okan Buruk'u çaresiz bıraktı. İşte sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen file bekçisinin bu sezonki tablosu... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 11:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanından beklenmedik bir sonuçla döndü.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Ardından 56. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Victor Osimhen topu filelerle buluşturarak 1 puanı getiren golü kaydetti.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Maçtan sonra sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın durumu Teknik Direktör Okan Buruk'u çaresiz bıraktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken kalesinde toplam 44 gol gördü.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Kalede son yılların en kötü istatistiğine imza atan Galatasaray, ligdeki 20 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın performansı bazı taraftarlarca eleştiri yağmuruna tutulmaya devam edildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera çıkmazı! 20 maçın sadece 4'ünde...

NTV Spor'da yer alan haberde servis edilen istatistiklere göre sarı kırmızılılar, 13. olarak tamamladığı 2021-2022 sezonunda bile aynı periyotta 5 maçta gol yememişti.

G.Saray'a PSG'den transfer!
F.Bahçe 3 transferden vazgeçti!
DİĞER
Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu'nun bahanesi kalmadı! Gazze'de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
F.Bahçe'de kritik Maximin toplantısı!
Kyle Walker'dan olay hamle! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A.Demirspor-F.Bahçe VAR'ı belli oldu A.Demirspor-F.Bahçe VAR'ı belli oldu 12:08
Inter - Empoli maçı ne zaman? Inter - Empoli maçı ne zaman? 12:04
Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman? Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman? 12:02
İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 12:01
Parma - Venezia maçı ne zaman? Parma - Venezia maçı ne zaman? 11:57
Cagliari - Lecce maçı ne zaman? Cagliari - Lecce maçı ne zaman? 11:49
Daha Eski
Fiorentina - Torino maçı ne zaman? Fiorentina - Torino maçı ne zaman? 11:46
G.Saray'da Muslera çıkmazı! G.Saray'da Muslera çıkmazı! 11:46
Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri Adana Demirspor - Fenerbahçe maç bilgileri 10:06
St Etienne - Nantes maçı ne zaman? St Etienne - Nantes maçı ne zaman? 10:07
Angers - AJ Auxerre maçı ne zaman? Angers - AJ Auxerre maçı ne zaman? 10:22
Reims - Le Havre maçı ne zaman? Reims - Le Havre maçı ne zaman? 10:25