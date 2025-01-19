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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yıldız oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Öte yandan İngiltere'de sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için "transfer düellosu" sürüyor. İşte Bay53'ü isteyen o takımlar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 17:15
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Galatasaray'ın "joker" yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili transfer iddiaları dış basında önemli yer kaplıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 10 gol/1 asist kaydeden Barış Alper'in Premier Lig'den talipleri artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Teknik Direktör Okan Buruk, sezon hedefleri için Barış'a güveniyorken oyuncunun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Son olarak fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin TBR'den ulaştığı habere göre Ada'da Rizeli yıldız için süren transfer düellosu kızışmış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

24 yaşındaki yıldız için ret cevabı aldığı iddia edilen Nottingham Forest, oyuncunun peşini bırakmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Nottingham Forest'a West Ham United ve Newcastle United eşlik ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Öte yandan Galatasaray'ın zam yaparak takımda tutmak istediği Barış Alper'in bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

Ada ekipleri bu miktarı gözden çıkarmışken Barış Alper'in de transfer olmaya sıcak baktığı, hatta İngilizce dersleri almaya başladığı aktarılan bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...

TBR, "Barış için artık Türkiye'den ayrılma vakti gelmiş olabilir." ve "Ocak ayında transfer bitirilmek isteniyor." ifadeleri ile taraftarları tedirgin bir bekleyişe sürüklüyor.

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