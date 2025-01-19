GALATASARAY HABERLERİ | Ada'da Barış Alper Yılmaz düellosu! Devre arasında transfer...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yıldız oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Öte yandan İngiltere'de sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için "transfer düellosu" sürüyor. İşte Bay53'ü isteyen o takımlar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Son olarak fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin TBR'den ulaştığı habere göre Ada'da Rizeli yıldız için süren transfer düellosu kızışmış durumda.
24 yaşındaki yıldız için ret cevabı aldığı iddia edilen Nottingham Forest, oyuncunun peşini bırakmıyor.
Nottingham Forest'a West Ham United ve Newcastle United eşlik ediyor.
Öte yandan Galatasaray'ın zam yaparak takımda tutmak istediği Barış Alper'in bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Ada ekipleri bu miktarı gözden çıkarmışken Barış Alper'in de transfer olmaya sıcak baktığı, hatta İngilizce dersleri almaya başladığı aktarılan bilgiler arasında.
TBR, "Barış için artık Türkiye'den ayrılma vakti gelmiş olabilir." ve "Ocak ayında transfer bitirilmek isteniyor." ifadeleri ile taraftarları tedirgin bir bekleyişe sürüklüyor.
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