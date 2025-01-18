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Haberler Galatasaray Moralimiz bozuldu

Moralimiz bozuldu

Okan Buruk, Hatay karşısında puan kaybını böyle değerlendirdi: 17 deplasman kazandık. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Tabii ki buna üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor ama biz öndeyiz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Moralimiz bozuldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatay'da puan kaybetmenin moral bozukluğunu yaşadıklarını söyledi. Buruk, "17 deplasman kazandık, bugün kazanamadık. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Tabii ki buna üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama önde olan taraf biziz. Kendimize güveneceğiz, daha iyi düşüneceğiz, daha çok konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

YABANCIYI ELEŞTİRMEYECEK DEĞİLİZ

Maçta penaltılarının da verilmediğini belirten Buruk, yabancı VAR hakemini eleştirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. İlk yarı çok net penaltı pozisyonumuz vardı. Yabancı VAR geldi diye eleştirmeyecek değiliz. Nasıl Türk hakemlerini eleştiriyorsak onlar da bu eleştirilerden nasibi alacak. Eli topa götürme dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Buruk: Yabancı VAR geldi ama...
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