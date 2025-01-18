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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 20:37
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. ifadeleri yer aldı.

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