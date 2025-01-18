Barış çok kaçırdı

Bu sezon attığı 10 golle Galatasaray'ın Victor Osimhen'le birlikte en skorer ismi olan Barış Alper Yılmaz, dünkü Hatayspor maçında gününde değildi. Geçen haftaki Başakşehir maçında attığı iki golle sarı-kırmızılara galibiyeti getiren milli oyuncu, dün ise üst üste net fırsatlardan yararlanamadı ve Galatasaraylı taraftarları çıldırttı. 31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da hücumda etkiliydi Barış ancak ağları sarsamadı. 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti. Barış, kaçan pozisyonlar sonrasında kendisine de çok kızdı.