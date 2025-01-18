  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Barış çok kaçırdı

Barış çok kaçırdı

Başakşehir maçında 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, dün çok net pozisyonları kaçırdı, taraftarları çıldırttı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış çok kaçırdı

Bu sezon attığı 10 golle Galatasaray'ın Victor Osimhen'le birlikte en skorer ismi olan Barış Alper Yılmaz, dünkü Hatayspor maçında gününde değildi. Geçen haftaki Başakşehir maçında attığı iki golle sarı-kırmızılara galibiyeti getiren milli oyuncu, dün ise üst üste net fırsatlardan yararlanamadı ve Galatasaraylı taraftarları çıldırttı. 31'inci dakikada topu dışarı atan Barış, 40'ta ise altı pas içinde mutlak golü kaçırdı. İkinci yarıda da hücumda etkiliydi Barış ancak ağları sarsamadı. 61 ve 65'inci dakikalarda mutlak pozisyonlarda topu dışarı atan milli oyuncu, bir atakta da meşin yuvarlağı Yunus yerine rakibe attı ve Galatasaray'ı yine mutlak golden etti. Barış, kaçan pozisyonlar sonrasında kendisine de çok kızdı.

Buruk: Yabancı VAR geldi ama...
Diego Carlos İstanbul’a geliyor!
DİĞER
Can Borcu'nun Handan'ı Ebru Özkan GÜNAYDIN’a konuştu! "Hayatın iniş çıkışlarını hatırlatan bir karakter"
CHP'li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24'üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
F.Bahçe'den Ndicka hamlesi!
G.Saray'dan kritik puan kaybı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buyurun yabancı VAR Buyurun yabancı VAR 07:02
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:45
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:45
Dortmund mağlup oldu Dortmund mağlup oldu 01:37
Dortmund mağlup oldu Dortmund mağlup oldu 01:37
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:26
Daha Eski
Kerem'den asist Orkun'dan gol! Kerem'den asist Orkun'dan gol! 01:26
Diego Carlos kadroya alınmadı! Diego Carlos kadroya alınmadı! 00:34
Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı! Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme imzaladı! 00:34
Beşiktaş'tan Zaynutdinov açıklaması! Beşiktaş'tan Zaynutdinov açıklaması! 00:34
Galatasaray'ın 3 golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Galatasaray'ın 3 golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:34
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 00:34