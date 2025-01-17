Yeni rota Jesus

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Fransa'da Georges Mikaudatze ve Amine Gouiri için çalışmalarına devam eden Aslan, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, scout ekibinin onayladığı 23 yaşındaki yıldız İgor Jesus'u gündemine aldı, pazarlıklara başladı. Galatasaray ilk teklifini kiralık olarak Botafogo'ya sundu. Brezilya ekibi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeceğini şart koştu. Galatasaray ile Botafogo arasında görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na da seçilen ve 4 maçta forma giyen İgor Jesus'la İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. 15 milyon euro değer biçilen Jesus ise Galatasaray ihtimaline olumlu yaklaşıyor. Temmuz 2024'te geldiği Botafogo'da tarihi başarılar kazanan genç forvet, Brezilya Serie A ve Copa Libertadores şampiyonlukları kazandı. İgor Jesus, Botafogo'da 31 resmi maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı.

AL AHLI SHABAB'DA PARLADI

Igor Jesus, Botafogo öncesi Al Ahli Shabab'da yıldızını parlattı. 2020-2024 arası Al Ahli Shabab takımında 88 resmi maçta 43 gol attı, 20 asist yaptı ve 63 gole direkt etki etti. Dubai kulübüyle Birleşik Arap Emirlikleri şampiyonluğu, lig kupası ve BAE Süper Kupası'nı da kazanan Brezilyalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığına da geçti.