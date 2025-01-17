Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında liderlik yarışında öne geçmek/farkı açmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde ortak rakip çıktı. İşte sarı lacivertlilerin Joao Felix, sarı kırmızılıların ise Kyle Walker için girişimlerini doğrudan etkileyen o gelişme... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
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Ezeli rakiplerin kiralama yöntemi ile renklerine bağlamayı planladığı iki yıldız isimde flaş gelişmeler yaşandı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin A Bola'dan derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde ortak bir rakip belirdi.
İtalya Serie A devi AC Milan'ın hücum hattına takviye yapmak üzere operasyonları sürüyorken rotası beklenmedik bir şekilde Joao Felix'e döndü.
Birkaç haftadır Marcus Rashford için Manchester United ile temaslarını sürdüren Çizme temsilcisi, görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından alternatiflere yönelme kararı aldı.
Milan, Portekizli yıldızı devre arasında kesinlikle göndermek istediği bilinen Chelsea'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile İtalyan ekibinin arasındaki bağın süreci olumlu etkileyeceği ifade ediliyor.
Öte yandan Felix'in maaşının (5.7 milyon Euro), Rashford'un maaşına (13 milyon Euro) kıyasla daha düşük olmasının Milan'ın diğer transfer hedeflerine yönlenmesine de olanak sağlayacağı belirtiliyor.
Böylelikle Felix transferinin tamamlanması halinde İtalyan ekibin Manchester City'nin tecrübeli ismi Walker'ı da renklerine bağlamak için daha ısrarcı bir duruşa geçeceği aktarılıyor.
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