Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Birkaç haftadır Marcus Rashford için Manchester United ile temaslarını sürdüren Çizme temsilcisi, görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından alternatiflere yönelme kararı aldı.

Milan, Portekizli yıldızı devre arasında kesinlikle göndermek istediği bilinen Chelsea'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile İtalyan ekibinin arasındaki bağın süreci olumlu etkileyeceği ifade ediliyor.