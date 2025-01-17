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Haberler Galatasaray Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında liderlik yarışında öne geçmek/farkı açmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde ortak rakip çıktı. İşte sarı lacivertlilerin Joao Felix, sarı kırmızılıların ise Kyle Walker için girişimlerini doğrudan etkileyen o gelişme... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 11:36
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de zirve kovalamacası tüm heyecanıyla sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde yapacakları hamleler ile sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek için mücadele ediyor.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de için gündeme Chelsea'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı fakat beklediği verimi alamadığı için başka takıma gönderilmesi planlanan Joao Felix geldi.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Aslan, savunma hattını güçlendirmek adına Manchester City'nin deneyimli savunmacısı Kyle Walker'ı istiyordu. Yönetimin İngiliz oyuncu için George Gardi'ye transfer yetkisi verdiği öğrenilmişti.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakiplerin kiralama yöntemi ile renklerine bağlamayı planladığı iki yıldız isimde flaş gelişmeler yaşandı.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin A Bola'dan derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde ortak bir rakip belirdi.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalya Serie A devi AC Milan'ın hücum hattına takviye yapmak üzere operasyonları sürüyorken rotası beklenmedik bir şekilde Joao Felix'e döndü.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Birkaç haftadır Marcus Rashford için Manchester United ile temaslarını sürdüren Çizme temsilcisi, görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından alternatiflere yönelme kararı aldı.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Milan, Portekizli yıldızı devre arasında kesinlikle göndermek istediği bilinen Chelsea'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile İtalyan ekibinin arasındaki bağın süreci olumlu etkileyeceği ifade ediliyor.

Transferde ortak rakip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Felix'in maaşının (5.7 milyon Euro), Rashford'un maaşına (13 milyon Euro) kıyasla daha düşük olmasının Milan'ın diğer transfer hedeflerine yönlenmesine de olanak sağlayacağı belirtiliyor.

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