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Haberler Galatasaray Kariyeri bitsin

Kariyeri bitsin

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatayspor maçı öncesi konuştu. Öztürk, VAR konusuna değinip, "Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleri ile şampiyon olduk. Herkese eşit olduğu sürece sorun yok. Hata olabilir ama VAR'da hata olamaz. VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler" dedi. Transfer sorularını da yanıtlayan Metin Öztürk şunları söyledi: "Transfer çalışmaları, Okan Hoca ve scout ekibinin çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Yönetim olarak en son raddede bizim önümüze geliyor konu. 2 Şubat'a kadar vaktimiz var."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Kariyeri bitsin
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatayspor maçı öncesi konuştu. Öztürk, VAR konusuna değinip, "Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleri ile şampiyon olduk. Herkese eşit olduğu sürece sorun yok. Hata olabilir ama VAR'da hata olamaz. VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler" dedi. Transfer sorularını da yanıtlayan Metin Öztürk şunları söyledi: "Transfer çalışmaları, Okan Hoca ve scout ekibinin çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Yönetim olarak en son raddede bizim önümüze geliyor konu. 2 Şubat'a kadar vaktimiz var."
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