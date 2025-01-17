Gözler Premier Lig'de

Ara transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mario Lemina ve Diego Carlos'u takip ediyor. 2019-20 sezonunda sarıkırmızılı takımda oynayan Wolverhampton'dan orta saha Mario Lemina listede ilk sıralarda bulunuyor. Aston Villa'da ayrılması gündemde olan stoper Diego Carlos da sarı-kırmızılıların beğendiği futbolcular arasında yer alıyor. İki isim için de temaslar sıklaşmış durumda. Özellikle Mario Lemina'nın Wolverhampton'la sözleşmesini sonlandırmak istemesi, transferin bonservissi gerçekleşmesine imkan sağlayacak. Diego Carlos'un ise Aston Villa ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek.

VITOR PEREIRA AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı takım ile adı geçen Mario Lemina için Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Lemina'nın ayrılmak istediğini belirten Pereira, "Bana zihinsel olarak takıma yardım etmeye uygun olmadığını söyleyen bir oyuncuyu oynatamam. Lemina, gitmek istiyor. Ben gelmeden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerji ve bu zihniyetle ona ihtiyacım yok. Başka bir oyuncuyla oynamayı tercih ederim" dedi.