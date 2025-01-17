  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Gözler Premier Lig'de

Gözler Premier Lig'de

Ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamak isteyen Cimbom’da gözler İngiltere’ye Premier Lig’e döndü. Orta sahada Mario Lemina ve stoperde Diego Carlos isimleri listede ilk sıralarda yer buldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Premier Lig'de

Ara transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mario Lemina ve Diego Carlos'u takip ediyor. 2019-20 sezonunda sarıkırmızılı takımda oynayan Wolverhampton'dan orta saha Mario Lemina listede ilk sıralarda bulunuyor. Aston Villa'da ayrılması gündemde olan stoper Diego Carlos da sarı-kırmızılıların beğendiği futbolcular arasında yer alıyor. İki isim için de temaslar sıklaşmış durumda. Özellikle Mario Lemina'nın Wolverhampton'la sözleşmesini sonlandırmak istemesi, transferin bonservissi gerçekleşmesine imkan sağlayacak. Diego Carlos'un ise Aston Villa ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek.

VITOR PEREIRA AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı takım ile adı geçen Mario Lemina için Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Lemina'nın ayrılmak istediğini belirten Pereira, "Bana zihinsel olarak takıma yardım etmeye uygun olmadığını söyleyen bir oyuncuyu oynatamam. Lemina, gitmek istiyor. Ben gelmeden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerji ve bu zihniyetle ona ihtiyacım yok. Başka bir oyuncuyla oynamayı tercih ederim" dedi.

Aslan'a sambacı stoper!
F.Bahçe'nin Tuta transferinde şok gelişme!
DİĞER
UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI: Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvim gündeme getirdi! Esnafı da haraca bağlamışlar
F.Bahçe'den R. Madrid'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! 01:52
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı! 01:52
Hanusek, Gençlerbirliği’nde Hanusek, Gençlerbirliği’nde 01:37
Solskjaer tamam Solskjaer tamam 01:36
Arda Güler'in golü ofsayta takıldı! Arda Güler'in golü ofsayta takıldı! 01:36
G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe Felix için harekete geçti! F.Bahçe Felix için harekete geçti! 00:15
Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! 00:15
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı! 00:34
Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu 00:43
Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu 00:43
Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! 01:00