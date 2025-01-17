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Haberler Galatasaray Cimbom bir adım önde

Cimbom bir adım önde

Altı haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk şansları yapay zeka aracılığıyla hesaplandı. Football Meets Data adlı veri sitesine göre Avrupa Ligi'nin şampiyonluk favorileri yüzde 15'er ihtimalle Athletic Bilbao ve Lazio oldu. Temsilcilerimiz arasında en yüksek oranı Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk ihtimali yüzde 5 olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin şansı yüzde 2 olurken, Beşiktaş'ın şansı yüzde 0.3 olarak duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Cimbom bir adım önde
Altı haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk şansları yapay zeka aracılığıyla hesaplandı. Football Meets Data adlı veri sitesine göre Avrupa Ligi'nin şampiyonluk favorileri yüzde 15'er ihtimalle Athletic Bilbao ve Lazio oldu. Temsilcilerimiz arasında en yüksek oranı Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk ihtimali yüzde 5 olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin şansı yüzde 2 olurken, Beşiktaş'ın şansı yüzde 0.3 olarak duyuruldu.
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