Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da ve ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, kritik mücadelede de kazanan taraf olmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve zor zamanlar geçiren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev maçına moralli hazırlanmak istiyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadelede ligde sadece 1 galibiyeti olan Hatayspor'un nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. 9 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BERKAN KUTLU, LİGDE 3 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın yerine orta sahada Berkan Kutlu 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak 16. haftada İstanbul'daki Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada 11'de görev almıştı. Kutlu daha sonra ligdeki Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir müsabakalarında oyuna sonradan dahil oldu.

MUSLERA'DAN REKOR

Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 428. kez sahaya çıkan Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'a ait rekoru yakaladı.

YABANCI MADDELER SEBEBİYLE MAÇ DURDU

Maçın ilk dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle hakem Cihan Aydın maçı durdurdu. Yaşanan kısa süreli duraklamanın ardından hakemin hava atışıyla maç yeniden hareketlendi.

TORREIRA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Galatasaray 15. dakikada gole yaklaştı. Lucas Torreira'nın çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü. İşte o pozisyon...

KAAN AYHAN'A SARI KART

Mücadelenin 18. dakikasında Kaan Ayhan, Hatayspor hızlı hücumunda rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.