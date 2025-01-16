TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanan ancak bekleneni veremeyen Wilfried Zaha, ara transfer döneminde yeni bir takıma gitmeye hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Fildişili oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar 18 aylığına kiralık olarak o takıma imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İşte ayrıntılar...
Lequipe'in duyurduğu haberde Zaha, Lyon ile kiralık kontratını feshetmeye hazırlanıyor.
32 yaşındaki futbolcu, Lyon'dan ayrılacak ve cuma günü imza için ABD'ye gidecek.
Öte yandan Zaha'nın, Charlotte'ta 1.5 yıl kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
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