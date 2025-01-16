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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanan ancak bekleneni veremeyen Wilfried Zaha, ara transfer döneminde yeni bir takıma gitmeye hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Fildişili oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar 18 aylığına kiralık olarak o takıma imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 21:26
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TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

Yıldız isim bir süredir MLS ekiplerinden Charlotte'ın gündemindeydi.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

Fransız basınında yer alan habere göre; Zaha, Charlotte'a transfer olmaya çok yakın.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

Lequipe'in duyurduğu haberde Zaha, Lyon ile kiralık kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Galatasaray'la sözleşmesi bitene kadar...

32 yaşındaki futbolcu, Lyon'dan ayrılacak ve cuma günü imza için ABD'ye gidecek.

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