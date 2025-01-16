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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Manchester City'li sağ bek için devrede!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Manchester City'li sağ bek için devrede!

Birkaç mevkiye transfer için kolları sıvayan Galatasaray'ın sağ bek için gündemine sürpriz bir yıldızı aldığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekibin Manchester City'den ayrılacak isim için İtalyan deviyle transfer yarışına girmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda birkaç mevkiye transfer yapacak olan Galatasaray'ın listesine giren yıldız isimlere bir yenisi daha eklendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester City'de forma giyen Kyle Walker'ın takımdan ayrılacağı belirtilmiş, 34 yaşındaki isme İngiltere dışından birkaç kulübün talip olduğu yazılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

Galatasaray'ın takibe aldığı öğrenilen Walker için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

Sarı kırmızılı yönetimin, Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği İngiliz oyuncu için George Gardi'ye transfer yetkisi verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi'nin Kyle Walker'ı kiralama formülüyle Cimbom'a getirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

MILAN DA İSTİYOR

Manchester City ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki sağ bek için İtalyan devi Milan'ın da iştahı kabardı. Galatasaray'a transferde rakip olacak Milan'ın da Kyle Walker'ı öncelikli olarak kiralamak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

MAAŞ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Kyle Walker'ın senelik 4 milyon euro maaş beklentisinde olduğu vurgulanırken, sarı kırmızılı yönetim, George Gardi'nin Walker'ı maaş konusunda daha düşük bir rakama ikna etmesini bekliyor.

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