TRANSFER HABERİ - Galatasaray Manchester City'li sağ bek için devrede!
Birkaç mevkiye transfer için kolları sıvayan Galatasaray'ın sağ bek için gündemine sürpriz bir yıldızı aldığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekibin Manchester City'den ayrılacak isim için İtalyan deviyle transfer yarışına girmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Sarı kırmızılı yönetimin, Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği İngiliz oyuncu için George Gardi'ye transfer yetkisi verdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi'nin Kyle Walker'ı kiralama formülüyle Cimbom'a getirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.
MILAN DA İSTİYOR
Manchester City ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki sağ bek için İtalyan devi Milan'ın da iştahı kabardı. Galatasaray'a transferde rakip olacak Milan'ın da Kyle Walker'ı öncelikli olarak kiralamak istediği öğrenildi.
MAAŞ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Kyle Walker'ın senelik 4 milyon euro maaş beklentisinde olduğu vurgulanırken, sarı kırmızılı yönetim, George Gardi'nin Walker'ı maaş konusunda daha düşük bir rakama ikna etmesini bekliyor.
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