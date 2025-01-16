TRANSFER HABERİ - Galatasaray, Manchester City'li sağ bek için devrede!

MILAN DA İSTİYOR Manchester City ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki sağ bek için İtalyan devi Milan'ın da iştahı kabardı. Galatasaray'a transferde rakip olacak Milan'ın da Kyle Walker'ı öncelikli olarak kiralamak istediği öğrenildi.