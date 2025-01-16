TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan, gözünü eski yıldızına çevirdi. Galatasaray, 6 ve 8 numara oynayabilen Mario Lemina'yı yeniden gözüne kestirdi. Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gabonlu yıldızın transfer görüşmelerine hazır olduğu bildirildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İSTEDİĞİ KULÜPLE GÖRÜŞEBİLİR
Ara transfer döneminde orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, eski yıldızlarından Mario Lemina'yı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Lemina için çalışmalarını hızlandırdı.
Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki orta sahanın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi.
ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞAMIŞTI
Daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Mario Lemina, 28 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
Galatasaray'da oynadığı dönemde şanssız sakatlıklar geçirerek beklediği performansı sağlayamayan Gabonlu futbolcu, Southampton'dan kiralık olarak geldiği için bonservisi alınmamıştı.
Ancak son 3.5 sezonda Wolverhampton'da istikrarı tekrar yakalayan deneyimli yıldız, Galatasaray'da tekrar şans bulmaya ve bu kez kendini göstermeye sıcak bakıyor.
VİTOR PEREİRA SOL BEK İLE 32 DAKİKA
Wolverhampton'da göreve başlayan Vitor Pereira yönetiminde sadece 1 maçta oynayan Mario Lemina, 32 dakika sahada kalabildi. Gabonlu orta saha yalnızca Nottingham Forest mücadelesinde 3-0 kaybettikleri maçta sonradan oyuna girdi.
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