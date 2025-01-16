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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan, gözünü eski yıldızına çevirdi. Galatasaray, 6 ve 8 numara oynayabilen Mario Lemina'yı yeniden gözüne kestirdi. Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gabonlu yıldızın transfer görüşmelerine hazır olduğu bildirildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Galatasaray'da orta sahada 6 ve 8 numara bölgelerinde oynayabilen Mario Lemina için temasların sıklaşacağı ifade edildi.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Wolves ile sözleşmesi 6 ay sonra biteceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Lemina bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkarken 1 gol attı, 3 asist yaptı, bin 434 dakika sahada kaldı. Lemina 2021'den beri Wolverhampton'da oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

İSTEDİĞİ KULÜPLE GÖRÜŞEBİLİR

Ara transfer döneminde orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, eski yıldızlarından Mario Lemina'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Lemina için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

İngiliz basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki orta sahanın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞAMIŞTI
Daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Mario Lemina, 28 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Galatasaray'da oynadığı dönemde şanssız sakatlıklar geçirerek beklediği performansı sağlayamayan Gabonlu futbolcu, Southampton'dan kiralık olarak geldiği için bonservisi alınmamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

Ancak son 3.5 sezonda Wolverhampton'da istikrarı tekrar yakalayan deneyimli yıldız, Galatasaray'da tekrar şans bulmaya ve bu kez kendini göstermeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor! Sezon sonu boşa çıkacak

VİTOR PEREİRA SOL BEK İLE 32 DAKİKA
Wolverhampton'da göreve başlayan Vitor Pereira yönetiminde sadece 1 maçta oynayan Mario Lemina, 32 dakika sahada kalabildi. Gabonlu orta saha yalnızca Nottingham Forest mücadelesinde 3-0 kaybettikleri maçta sonradan oyuna girdi.

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