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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 17:36
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Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması için Mersin'e gitti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Mersin'e gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, sakatlığı devam eden Mauro Icardi ile Gabriel Sara, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

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