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Haberler Galatasaray Galatasaray kafilesi, Hatayspor karşılaşması için Mersin'e geldi

Galatasaray kafilesi, Hatayspor karşılaşması için Mersin'e geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 19:54
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Galatasaray kafilesi, Hatayspor karşılaşması için Mersin'e geldi

Uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı.

Burada tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.

Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk de yer aldı.

Bir basın mensubunun deplasman galibiyetleri sorusu üzerine Öztürk, "İnşallah bu seri devam eder." ifadesini kullandı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele hareket etti.

Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, yarın Mersin Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

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