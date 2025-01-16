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Haberler Galatasaray Başkanımız müjdeler verecek

Başkanımız müjdeler verecek

Sarı-kırmızılı kulüpte ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Başkanımız müjdeler verecek

Başkan Dursun Özbek rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılmadı. İkinci Başkan Metin Öztürk, "Dursun Özbek Başkanımız rahatsızlığı sebebiyle burada değil. Bulunduğu noktada da Galatasaray için önemli şeyler yapmaya devam ediyor. Birkaç güne onların müjdelerini verecek" dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMA MESAJI

Metin Öztürk, "Sermaye 5.4 milyar liraya çıktı. Büyük ihtimalle bir sonraki Divan'da Bankalar Birliği'nden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız, ben şimdiden alkışlıyorum" dedi.

70 MİLYON DOLARI GEÇTİK

Galatasaray ile teknoloji firması NGN arasında futbol A takımı çorap sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törene Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil katıldı. Niyazi Yelkencioğlu, "Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu tarihimizde bir rekor. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira alacağız" dedi. Yelkencioğlu, "Arkadaşlarımız, hocayla beraber transfer çalışması yapıyorlar" diye vurguladı.

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