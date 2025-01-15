Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için transfer teklifi geldi. İşte Belçika ekibi Anderlecht'in yaptığı teklif... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Aspor'un haberine göre; Galatasaray, Belçika ekibi Anderlecht'ten Victor Nelsson için gelen 7 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Danimarkalı stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev aldı.
Güncel değeri 14 milyon Euro olan Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
DİĞER