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Haberler Galatasaray Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için transfer teklifi geldi. İşte Belçika ekibi Anderlecht'in yaptığı teklif... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 22:02
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Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte sarı kırmızılıların yıldız isimlerine teklifler gelmeye başladı.

Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Aspor'un haberine göre; Galatasaray, Belçika ekibi Anderlecht'ten Victor Nelsson için gelen 7 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Danimarkalı stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev aldı.

Victor Nelsson'a transfer teklifi! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Güncel değeri 14 milyon Euro olan Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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