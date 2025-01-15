Galatasaray'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'ndan sponsorluk ve transfer sözleri geldi. İşte o açıklamalar...

"FORMADA YER KALMADI"

70 milyon doları geçtik şu anda sponsorluk anlaşmalarından. Galatasaray tarihinde bir rekor. Futbol formamızda yer kalmadı. Başka branşlarımız var; 17 branşımız var, sponsorları oraya bekliyoruz. Yenileri gelecektir.

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Arkadaşlar transfer çalışmalarını hocamızla beraber yapmayı sürdürüyor. Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transferler yapacağız. Çünkü bu sene bizim için çok önemli. Takımımıza daha fazla katkı verecek oyuncular gelecektir. Onlarla daha kuvvetli olacağız. Tabii ki sponsorluklar elimizi güçlendiriyor, mali durumumuzu güçlendiriyor. Ne kadar çok sponsorumuz olursa o kadar kaliteli oyunculara yöneliyoruz. Sponsorluklar arttıkça oyuncu kalitemiz de artıyor. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışacağız.