GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade ederek, "Başkanımız şu an hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli, bundan önceki başkanlarımız da inanılmaz işler yaptı. Ama yakın zamanda göreceksiniz sayın Dursun Aydın Özbek, büyük bir özveriyle bunu başka bir yere taşıdı. İnşallah birkaç güne de onların müjdelerini verecek." diye konuştu.