GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, ocak ayı olağan genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı belirten Öztürk, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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"BAŞKANIMIZI BİR SONRAKİ DİVANDA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMIŞ OLARAK ALKIŞLAYACAKSINIZ"
Sermaye artırımı konusunda bilgi veren Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar TL'ye çıkarttı. Bankalar Birliği'ne 2.2. milyar TL borcumuz var, faiziyle 2.6 milyar TL. Buranın kapatılması için kullanılacak. Bunun dışında kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7'si diğer borçlar ve yüzde 3'ü vergi. Çok önemlisi büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız" ifadelerini kullandı.
"FUTBOLDA UZAK ARA ÖNDEYİZ"
Futbol takımının başarısından bahseden Metin Öztürk, "Futbolda uzak ara öndeyiz. Okan hoca ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Amatör branşlarda da bütçelerimiz pek çok müessese kulübünün gerisinde, buna rağmen orada da çok önemli işler yapılıyor. Devletin, futbolcu vergilerinden kaynaklanan stopajlardan önemli bir katkısı var. İnşallah bu da devam edecek. Bu da başarımıza ivme kazandırdı. Oradaki bütçelerimiz yaklaşık 3 kat arttı" dedi.
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