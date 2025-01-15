  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, ocak ayı olağan genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı belirten Öztürk, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 17:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade ederek, "Başkanımız şu an hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli, bundan önceki başkanlarımız da inanılmaz işler yaptı. Ama yakın zamanda göreceksiniz sayın Dursun Aydın Özbek, büyük bir özveriyle bunu başka bir yere taşıdı. İnşallah birkaç güne de onların müjdelerini verecek." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE FLORYA PROJESİNİN İHALELERİ YAPILACAK"

Florya projesinde birkaç hafta içinde ihalenin yapılacağı söyleyen Öztürk, "Adnan Polat'ın ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz, buna rağmen Adnan başkanımız, sizlerden pek çok kişinin katıldığı komiteyle beraber Florya konusunu tamamladı. Salı günü nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde oranın ihalesi başlayacak. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

"KEMERBURGAZ'DA HER ŞEY HAZIR"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini açıklayan Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir sponsorla değil, sizlerin paralarıyla, kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü diğer kulüplerde hep bir ismi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim, Galatasaray. Okan hocamız karar verecek, ay sonunda mı, öbür ayın ortasında mı geçecek. Onun düşüncesi bizim için çok kıymetli. Rekabet koşulları açısından belki birkaç hafta daha beklemek isteyebilir. Tesis 14 bin 500 metrekare. Florya'nın tamamı 4 bin 500 metrekare. Yakın zamanda altyapı için çalışmaya başlayacağız. İnşaatının başlaması için Florya'da daha bir süre var, alan firmanın ruhsat ve diğer konuları için. O arada altyapıyı da tamamlayacak. Galatasaray'a yakışır çok modern, rakiplerimiz değil, Avrupa'daki rakiplerimizin de ötesinde inanılmaz bir tesis. 2 sahası bitti. 4 saha ve altyapı yapılacak."

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

"BAŞKANIMIZI BİR SONRAKİ DİVANDA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMIŞ OLARAK ALKIŞLAYACAKSINIZ"

Sermaye artırımı konusunda bilgi veren Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar TL'ye çıkarttı. Bankalar Birliği'ne 2.2. milyar TL borcumuz var, faiziyle 2.6 milyar TL. Buranın kapatılması için kullanılacak. Bunun dışında kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7'si diğer borçlar ve yüzde 3'ü vergi. Çok önemlisi büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak"

"FUTBOLDA UZAK ARA ÖNDEYİZ"

Futbol takımının başarısından bahseden Metin Öztürk, "Futbolda uzak ara öndeyiz. Okan hoca ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Amatör branşlarda da bütçelerimiz pek çok müessese kulübünün gerisinde, buna rağmen orada da çok önemli işler yapılıyor. Devletin, futbolcu vergilerinden kaynaklanan stopajlardan önemli bir katkısı var. İnşallah bu da devam edecek. Bu da başarımıza ivme kazandırdı. Oradaki bütçelerimiz yaklaşık 3 kat arttı" dedi.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı!
F.Bahçe'de Livakovic şoku!
DİĞER
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve Serie A maçları şifresiz kanalda mı? Gözler milli futbolcu Kenan Yıldız'da
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti: Doğu Akdeniz masada!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı
Resmen açıkladı! Yasin Özcan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu'ndan Icardi müjdesi! Hatipoğlu'ndan Icardi müjdesi! 17:25
F.Bahçe'de Livakovic şoku! F.Bahçe'de Livakovic şoku! 17:06
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" 16:59
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 15:37
Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması Trabzonspor'dan Bardhi açıklaması 15:50
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı 16:09
Daha Eski
Süper Lig devinden Romulo bombası! Süper Lig devinden Romulo bombası! 16:18
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! 16:45
Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! 16:58
G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! 13:13
Banza, Onuachu'nun performansına yaklaştı Banza, Onuachu'nun performansına yaklaştı 13:14
Figo'dan Hakan Arda ve Kenan'a övgü Figo'dan Hakan Arda ve Kenan'a övgü 13:16