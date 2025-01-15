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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin gündemine yer almaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Ben Jacobs, Manchester United'ın Osimhen'i kadrosuna katmak için teklif yaptığını ancak Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızının bu transferi engellediğini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 10:43
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Yarıştığı kulvarlarda yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber transfer çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hamlelerini gerçekleştirecek.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Birçok yıldızla temas halinde bulunan Cimbom'da bazı futbolcuların takımdaki geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Galatasaray'da takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı süper yıldızı sezon sonuna kadar kiralamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Başarılı performansını Galatasaray forması altında da sürdüren 26 yaşındaki santrfor, Avrupa devlerini peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Adı Chelsea, Juventus ve PSG ile de anılan Osimhen'in en çok isteyen kulüplerin başındaysa Manchester United geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Forvet rotasyonundaki oyuncularından istediği verimi alamayan İngiliz devinde teknik direktör Ruben Amorim'in Nijeryalı yıldızı istediği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Osimhen ile ilgili transfer iddialarının arkası kesilmezken, son iddia Ada basınından geldi.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

TRANSFERİ IGHALO ENGELLEDİ

İngiliz gazeteci Ben Jacobs, The United Stand'e yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in Manchester United'dan teklif aldığını ancak kariyerini Al-Wahda'da sürdüren ve bir dönem İngiliz devinde forma giyen vatandaşı Odion Ighalo'ya danıştıktan sonra transferden vazgeçtiğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Ighalo'nun Osimhen'in Manchester United'a gitmesi halinde takım hiyerarşisinde alt sıralarda yer alacağını düşündüğü için böyle bir tavsiye verdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Odion Ighalo, Ocak 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında kiralık olarak Manchester United'da forma giymişti.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

MANU İÇİN 'RÜYA' TRANSFER

Jacobs ayrıca Victor Osimhen'in Manchester United'ın 'rüya' transferi olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi

Nijeryalı süper yıldız, 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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