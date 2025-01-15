GALATASARAY HABERİ - Manchester United'a Osimhen şoku! Eski yıldızı transferi engelledi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin gündemine yer almaya devam ediyor. İngiliz gazeteci Ben Jacobs, Manchester United'ın Osimhen'i kadrosuna katmak için teklif yaptığını ancak Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızının bu transferi engellediğini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'da takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı süper yıldızı sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Başarılı performansını Galatasaray forması altında da sürdüren 26 yaşındaki santrfor, Avrupa devlerini peşine taktı.
Adı Chelsea, Juventus ve PSG ile de anılan Osimhen'in en çok isteyen kulüplerin başındaysa Manchester United geliyor.
Forvet rotasyonundaki oyuncularından istediği verimi alamayan İngiliz devinde teknik direktör Ruben Amorim'in Nijeryalı yıldızı istediği iddia edilmişti.
Osimhen ile ilgili transfer iddialarının arkası kesilmezken, son iddia Ada basınından geldi.
TRANSFERİ IGHALO ENGELLEDİ
İngiliz gazeteci Ben Jacobs, The United Stand'e yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in Manchester United'dan teklif aldığını ancak kariyerini Al-Wahda'da sürdüren ve bir dönem İngiliz devinde forma giyen vatandaşı Odion Ighalo'ya danıştıktan sonra transferden vazgeçtiğini söyledi.
Ighalo'nun Osimhen'in Manchester United'a gitmesi halinde takım hiyerarşisinde alt sıralarda yer alacağını düşündüğü için böyle bir tavsiye verdiği belirtildi.
Odion Ighalo, Ocak 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında kiralık olarak Manchester United'da forma giymişti.
MANU İÇİN 'RÜYA' TRANSFER
Jacobs ayrıca Victor Osimhen'in Manchester United'ın 'rüya' transferi olduğunu belirtti.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.
Nijeryalı süper yıldız, 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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