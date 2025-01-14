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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, yönünü Fransa'ya çevirdi. İşte sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenilen o genç golcü... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 09:40
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen Elye Wahi geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

22 yaşında ve 1.81 boyunda olan santrfor için Marsilya, geçtiğimiz yaz Lens'e 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

Bu sezon 14 maçta 3 gol/1 asist katkısı sunan futbolcuya West Ham United'ın ilgisi olduğu açıklanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den ulaştığı habere göre Galatasaray da Elye Wahi için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

Fransız basınında kış transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan golcü için sarı kırmızılı ekip pazarlık masasına oturacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...

Marsilya ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam eden Wahi için satın alma opsiyonlu kiralama planlanıyor.

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