TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ses getirecek santrfor hamlesi! Satın alma opsiyonlu...
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, yönünü Fransa'ya çevirdi. İşte sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenilen o genç golcü... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den ulaştığı habere göre Galatasaray da Elye Wahi için devreye girdi.
Fransız basınında kış transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan golcü için sarı kırmızılı ekip pazarlık masasına oturacak.
Marsilya ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam eden Wahi için satın alma opsiyonlu kiralama planlanıyor.
Aynı zamanda Fransa U23 Milli Takımı oyuncusu olan Elye Wahi, kariyerinde toplamda 155 maçta 50 kez fileleri havalandırdı ve 14 asist kaydetti.
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