TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı
SON DAKİKA HABERİ: Transfer pencresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da bomba bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Arsenal forması giyen Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu devre arasında kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Aspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, birden fazla bölgede oynayan sol bek oyuncusu için görüşmelere başladı.
28 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un da adı geçiyor.
Ukraynalı sol bek bu sezon Arsenal formasıyla 11 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Zinchenko'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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