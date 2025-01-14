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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

SON DAKİKA HABERİ: Transfer pencresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da bomba bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Arsenal forması giyen Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu devre arasında kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 18:43
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

Transfer pencresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların transfer gündemine son olarak Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

Aspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, birden fazla bölgede oynayan sol bek oyuncusu için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

28 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un da adı geçiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oleksandr Zinchenko bombası! Görüşmelere başlandı

Ukraynalı sol bek bu sezon Arsenal formasıyla 11 maçta görev aldı.

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