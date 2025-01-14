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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Kolo Muani ile ilgileniyordu. PSG'de forma giyen oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 10:19
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet arayışına geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Cimbom, bu mevki için birçok yıldızı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Bu oyunculardan birisi de PSG'den Kolo Muani oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Yıldız futbolcu için şartları zorlamaya hazırlanan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Muani için Juventus ve Tottenham, PSG ile tekrardan temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Ayrıca Romano, Manchester United'ın da Fransız oyuncu için devrede olduğunu ve Rashford'ın ayrılığının transfer için kilit faktör olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Haberde, Kolo Muani'nin takımdan kesin olacak ayrılacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Muani PSG'ye 2023-24 sezonunun başında Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Bu sezon 14 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler

Ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

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