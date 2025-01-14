TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Kolo Muani gelişmesi! Yeniden temasa geçtiler
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Kolo Muani ile ilgileniyordu. PSG'de forma giyen oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu oyunculardan birisi de PSG'den Kolo Muani oldu.
Yıldız futbolcu için şartları zorlamaya hazırlanan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Muani için Juventus ve Tottenham, PSG ile tekrardan temasa geçti.
Ayrıca Romano, Manchester United'ın da Fransız oyuncu için devrede olduğunu ve Rashford'ın ayrılığının transfer için kilit faktör olduğunu belirtti.
Haberde, Kolo Muani'nin takımdan kesin olacak ayrılacağı vurgulandı.
Muani PSG'ye 2023-24 sezonunun başında Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Bu sezon 14 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.
Ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.
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