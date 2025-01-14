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Haberler Galatasaray İlkay'ın aklı Galatasaray'da

İlkay'ın aklı Galatasaray'da

İngiltere’de yayın yapan The Sun’a göre G.Saray’dan 2 senelik sözleşme teklifi alan İlkay, Türkiye yolcusu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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İlkay'ın aklı Galatasaray'da

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren G.Saray, hem ara transfer dönemini hem de yazın yapılacak transferler için harekete geçti. Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay, sarı-kırmızılılardan 2 senelik sözleşme teklifi aldı. Bu iddianın sahibi ise İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi... G.Saraylılığı ile bilinen ve parçalı formayı giymek istediğini daha önce dile getiren İlkay, sezon sonunda Türkiye'nin yolunu tutacağa benziyor.

Manchester City'nin teknik kadroda görev vermek istediği 34 yaşındaki oyuncu, gelen teklifler nedeniyle futbolculuk kariyerini sürdürmek istiyor. G.Saray'ın yıllık 5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifine sıcak bakan İlkay'ın, teknik kadroya takılmak yerine parçalı formayı giyeceği iddia edildi. İsmi her sezon sarı-kırmızılılar ile anılan İlkay hakkında Okan Buruk da olumlu rapor sunmuştu.

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