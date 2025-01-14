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Haberler Galatasaray Lyon'la anlaşma tamam: Sıra Mikautadze'de!

Lyon'la anlaşma tamam: Sıra Mikautadze'de!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya hazırlanırken hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında yer alan Mikautadze için Lyon'a 20 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı ve Fransız kulübünün bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Galatasaray'ın hücum hattına Mikautadze takviyesi yolda!

Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına takviye yapacak.

Galatasaray'ın hücum hattına Mikautadze takviyesi yolda!

Forvet, forvet arkası ve kenar forvet olarak oynayabilen Georges Mikautadze listenin ilk sırasında yer alıyor.

Galatasaray'ın hücum hattına Mikautadze takviyesi yolda!

Okan Buruk'un ilk tercihi olan Gürcü yıldız üç senedir sarı-kırmızılı kulüp tarafından takip ediliyor.

Galatasaray'ın hücum hattına Mikautadze takviyesi yolda!

Sabah gazetesinin haberine göre, Lyon'da ilk 11'e giremeyen Mikautadze için 20 milyon Euro gözden çıkarıldı.

Galatasaray'ın hücum hattına Mikautadze takviyesi yolda!

Fransız ekibi, bu teklife olumlu yaklaştı.

Galatasaray'ın hücum hattına Mikautadze takviyesi yolda!

Galatasaray cephesi, Avrupa'dan talipleri olan 24 yaşındaki Mikautadze'yi ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

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