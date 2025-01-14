Lyon'la anlaşma tamam: Sıra Mikautadze'de!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya hazırlanırken hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında yer alan Mikautadze için Lyon'a 20 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı ve Fransız kulübünün bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Sabah gazetesinin haberine göre, Lyon'da ilk 11'e giremeyen Mikautadze için 20 milyon Euro gözden çıkarıldı.
Fransız ekibi, bu teklife olumlu yaklaştı.
Galatasaray cephesi, Avrupa'dan talipleri olan 24 yaşındaki Mikautadze'yi ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.
Yıllık ücret isteğinin makul seviyeye gelmesi bekleniyor.
Rennes'den Amine Gouiri başta olmak üzere listedeki diğer isimlerin durumu, Georges Mikautadze'nin cevabına göre belli olacak.
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