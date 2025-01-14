GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını yıldız golcüye talip olan takımı açıklarken, büyük bir teklif yapılacağını vurguladı. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ülkesinde ameliyat olan Arjantinli santrfor, sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek.
Son dönemlerde sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
BOCA JUNIORS İSTİYOR
Arjantin basını, Boca Juniors'un deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazdı.
BÜYÜK TEKLİF YAPILACAK
Segundo Enfoque kaynaklı haberde, Arjantin ekibinin yıldız futbolcu için büyük bir teklif yapmayı planladığı kaydedildi.
Haberde Arjantin futbolunun mali kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu bir ortamda, bu büyüklükte bir operasyonun detaylı bir planlamaya ve çeşitli aktörlerin desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.
Kulübe yakın kaynaklara göre operasyon, sponsorlar ve stratejik ortaklarla yapılacak anlaşmalarla desteklenebileceği aktartıldı.
Icardi'nin Boca Juniors'a transferinin Arjantin Ligi'ne olan ilgiyi önemli ölçüde artıracağı, uluslararası medyanın ilgisini çekeceği ve maçların küresel izleyici kitlesini genişleteceğinin altı çizildi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Arjantinli golcü, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Icardi'nin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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