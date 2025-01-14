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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını yıldız golcüye talip olan takımı açıklarken, büyük bir teklif yapılacağını vurguladı. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 10:35
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli golcü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında talihsiz bir sakatlık geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve menisküs hasarı meydana geldiğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Ülkesinde ameliyat olan Arjantinli santrfor, sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Son dönemlerde sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

BOCA JUNIORS İSTİYOR

Arjantin basını, Boca Juniors'un deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

BÜYÜK TEKLİF YAPILACAK

Segundo Enfoque kaynaklı haberde, Arjantin ekibinin yıldız futbolcu için büyük bir teklif yapmayı planladığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Haberde Arjantin futbolunun mali kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu bir ortamda, bu büyüklükte bir operasyonun detaylı bir planlamaya ve çeşitli aktörlerin desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Kulübe yakın kaynaklara göre operasyon, sponsorlar ve stratejik ortaklarla yapılacak anlaşmalarla desteklenebileceği aktartıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Icardi'nin Boca Juniors'a transferinin Arjantin Ligi'ne olan ilgiyi önemli ölçüde artıracağı, uluslararası medyanın ilgisini çekeceği ve maçların küresel izleyici kitlesini genişleteceğinin altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi için gözü kararttılar! Dev teklif yolda

Arjantinli golcü, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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