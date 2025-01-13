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Yenilmezler

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i de devirdi, yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılar, dün de kazandı, Süper Lig’de puanını 50 yaptı. Aslan’a galibiyeti, Başakşehir deplasmanında Barış Alper Yılmaz getirdi. Maç fazlasıyla Fenerbahçe’yle aradaki fark yine 11’e çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Yenilmezler

Galatasaray, durmuyor, durdurulamıyor... Sezona fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, yenilgisiz yoluna devam ediyor. Türkiye Kupası'nda berabere kaldığı RAMS Başakşehir'i, Süper Lig'de deviren Aslan, puanını 50'ye çıkardı. Bir maç fazlasıyla şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'ye de 11 puan fark attı. Galatasaray'a dün gece zaferi getiren golleri Barış Alper Yılmaz kaydetti. Yağmurun, soğuk havanın ve rüzgarın etkisiyle maça tutuk başlayan sarı-kırmızılılar, ilk ciddi pozisyonunu 23'te Yunus Akgün'le yakaladı ancak bu ataktan sonuç alamadı.

İKİ GOL İKİNCİ YARI GELDİ

30'da Barış Alper'le savunmayı, 38'de Abdülkerim Bardakcı'yla kaleci Muhammed'i geçemeyen cimbom, 42'de Osimhem-Barış Alper işbirliğiyle golü buldu ve soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıya Başakşehir etkili start verdi. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Keny, ortaladı, Galatasaray defansı baktı, Başakşehir'in yıldızı Piatek, ağları havalandırdı: 1-1. Bu golden sadece 6 dakika sonra ilk golün sahibi Barış Alper Yılmaz, bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi. Aslan, şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli daha geçti.

96'DAN SONRA İLK

Galatasaray, 1996-1997 sezonundan sonra ilk kez ilk 18 maçta 51 gol attı ve o dönemki rekorunu egale etti.

DEPLASMANDA 20 MAÇ

Galatasaray, deplasmanda yenilmeme serisini 20 maça çıkardı. En son 11 Kasım 2023'te Hatayspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, o maçtan sonra oynadığı deplasman mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

DEMİRBAY, GABRIEL'İ ARATTI

Gabriel Sara'nın yokluğunda Süper Lig'de tam 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Demirbay, sergilediği performansla Brezilyalı yıldızı arattı. Orta sahada top kaybı fazlasıyla yapan tecrübeli oyuncunun temposu da düşük kaldı. 31 yaşındaki oyuncu en son 7'nci haftadaki K.Paşa maçında ilk 11 başlamıştı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen deplasman tribününü dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, önce tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Galatasaraylı futbolseverler 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekledi.

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Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Atilla Karaoğlan, kartlarında bonkör davrandı. Tecrübeli hakem, Galatasaray'a 5, Başakşehir'e de 4 sarı kart çıkardı.

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İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan RAMS Başakşehir, bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sadece 3 beraberlik elde etti.

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