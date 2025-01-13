TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!
Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sakatlıklardan dolayı zaman zaman aksayan hücum hattına takviyede bulunmak istiyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların radarında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı bulunuyordu. O ismin imzayı atacağı takım belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Teknik Direktör Okan Buruk bu doğrultuda transfer listesini Florya yönetimine sunmuştu.
Listede yer aldığı ortaya çıkan isimlerden biri, Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Donyell Malen'di.
Hücumda her bölgede etkili olan Malen için Galatasaray yönetimi Bundesliga temsilcisi ile iletişime geçmişti.
Sky Sport'un Holstein Kiel-BVB maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede Hollandalı oyuncunun başka bir takımla anlaşma sağladığı için maçta yer almayacağı iddia edildi.
Aktarılan bilgilere göre Malon, Premier Lig ekibi Aston Villa ila anlaşma sağladı.
Bu sezon 21 maçta 5 gol/1 asist kaydeden futbolcu için Ada devinin Borussia Dortmund'a 25+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
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