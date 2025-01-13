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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sakatlıklardan dolayı zaman zaman aksayan hücum hattına takviyede bulunmak istiyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların radarında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı bulunuyordu. O ismin imzayı atacağı takım belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 15:13
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek namağlup yükselişini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Sarı kırmızılılar, saha içerisindeki başarıları kadar devre arasında yapacakları transferler ile de isimlerinden söz ettirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Özellikle Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ile birlikte Victor Osimhen'e hücumda destek olabilmek adına kadroya yıldız oyuncu takviyesi planlanıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Teknik Direktör Okan Buruk bu doğrultuda transfer listesini Florya yönetimine sunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Listede yer aldığı ortaya çıkan isimlerden biri, Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Donyell Malen'di.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Hücumda her bölgede etkili olan Malen için Galatasaray yönetimi Bundesliga temsilcisi ile iletişime geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Sky Sport'un Holstein Kiel-BVB maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede Hollandalı oyuncunun başka bir takımla anlaşma sağladığı için maçta yer almayacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Aktarılan bilgilere göre Malon, Premier Lig ekibi Aston Villa ila anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın talip olduğu forvet imzayı atıyor!

Bu sezon 21 maçta 5 gol/1 asist kaydeden futbolcu için Ada devinin Borussia Dortmund'a 25+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

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