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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray, gelecek sezon için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı İlkay Gündoğan için bir kez daha harekete geçti. İngiliz basını, Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusunu için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:56
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1'le geçerek sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sarı-kırmızılılar, 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla resmen başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Cimbom, yapacağı takviyelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gelecek sezon için de şimdiden düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Adı birçok yıldızla anılan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de İlkay Gündoğan oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz hafta yıldız futbolcuyla ilgili "İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek." ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bırakmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

İngiliz basını, sarı-kırmızılıların 34 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

2 YILLIK SÖZLEŞME + 150 BİN STERLİN MAAŞ

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'a 2 yıllık sözleşme ve haftalık 150 bin sterlin maaş önerdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

CITY'DE KALIRSA ANTRENÖR OLACAK

Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay'ın City'de böyle bir şansının olmayacağı ve kalmak isterse futbolu bırakarak Pep Guardiola'nın teknik ekibine dahil olabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Tecrübeli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

34 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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