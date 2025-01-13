TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray, gelecek sezon için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı İlkay Gündoğan için bir kez daha harekete geçti. İngiliz basını, Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusunu için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gelecek sezon için de şimdiden düğmeye bastı.
Adı birçok yıldızla anılan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de İlkay Gündoğan oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz hafta yıldız futbolcuyla ilgili "İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek." ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bırakmıştı.
İngiliz basını, sarı-kırmızılıların 34 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi açıkladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME + 150 BİN STERLİN MAAŞ
The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'a 2 yıllık sözleşme ve haftalık 150 bin sterlin maaş önerdi.
CITY'DE KALIRSA ANTRENÖR OLACAK
Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay'ın City'de böyle bir şansının olmayacağı ve kalmak isterse futbolu bırakarak Pep Guardiola'nın teknik ekibine dahil olabileceği kaydedildi.
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 26 maça çıktı.
Tecrübeli yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
34 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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