  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte kadrosuna takviye edeceği yıldız oyuncularda mutlu sonra ulaşmak isteyen Galatasaray'a Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Bu doğrultuda ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına sarı kırmızılıların gündeminde Milan Skriniar bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

PSG'de forma giyen tecrübeli stoperi kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, oyuncunun kulübünden gelen bir haberle sarsılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Napoli'nin Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı isteyen PSG, İtalyan ekibine para+takas teklifi sunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Takas için sunulan isimlerin en başında ise ismi sık sık Galatasaray ile anılan Milan Skriniar yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Cimbom, transferde umutsuzluğa kapılmak istemiyorken flaş bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sport Napoli'den derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Haberde 23 yaşındaki yıldız oyuncunun PSG'ye yakın olduğu belirtilirken Kvaratskhelia, Hellas Verona maçında kadroda yer almadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor

Paris ekibi ile olası bir anlaşmada Napoli, Milan Skriniar'ı talep ederse renklerine bağlayarak Galatasaray'ın planlarını bozabilir.

Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
İngilizler duyurdu! İşte G.Saray'ın İlkay teklifi
DİĞER
FB - BJK BASKETBOL DERBİ MAÇI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi
F.Bahçe'de savunmaya gençlik aşısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Skriniar depremi! G.Saray'da Skriniar depremi! 11:32
Pacers, Cavaliers'ın serisini bitirdi Pacers, Cavaliers'ın serisini bitirdi 11:04
İngilizler duyurdu! İşte G.Saray'ın İlkay teklifi İngilizler duyurdu! İşte G.Saray'ın İlkay teklifi 10:56
Zeynep Sönmez ilk turda veda etti Zeynep Sönmez ilk turda veda etti 10:48
Kartal'da Paulista yolcu! Kartal'da Paulista yolcu! 10:44
Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 10:42
Daha Eski
Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:25
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi 10:11
F.Bahçe'de savunmaya gençlik aşısı! F.Bahçe'de savunmaya gençlik aşısı! 10:08
Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç bilgileri Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç bilgileri 09:42
O isme dikkat çekti: G.Saray'ın cesur yüreği O isme dikkat çekti: G.Saray'ın cesur yüreği 08:52
Fırtına'ya övgü dolu sözler! Fırtına'ya övgü dolu sözler! 08:42