TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Milan Skriniar depremi! Yeni takımı netleşiyor
Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte kadrosuna takviye edeceği yıldız oyuncularda mutlu sonra ulaşmak isteyen Galatasaray'a Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:34
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Napoli'nin Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı isteyen PSG, İtalyan ekibine para+takas teklifi sunmuştu.
Takas için sunulan isimlerin en başında ise ismi sık sık Galatasaray ile anılan Milan Skriniar yer alıyordu.
Cimbom, transferde umutsuzluğa kapılmak istemiyorken flaş bir gelişme daha yaşandı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sport Napoli'den derlediği o haber...
Haberde 23 yaşındaki yıldız oyuncunun PSG'ye yakın olduğu belirtilirken Kvaratskhelia, Hellas Verona maçında kadroda yer almadı.
Paris ekibi ile olası bir anlaşmada Napoli, Milan Skriniar'ı talep ederse renklerine bağlayarak Galatasaray'ın planlarını bozabilir.
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