Spor yazarları RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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Mertens'in uzun ortasında yere düşerken ayak hizasındaki topa kafa vurmaya çalışan Hamza'nın, sol destek kolu yerde… Top kola geliyor, penaltı olmaz, devam kararı doğru. İlk yarının son dakikası Keny'nin topsuz alanda Sanchez'e hareketine çıkan sarı kart yeterli. 51'de Abdülkerim'in pozisyonunda Keny'ye bir eylemi olmadığı için penaltı yok, devam doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğru.
REHA KAPSAL - DEVAM EDİYOR!
Hafta içi Türkiye Kupası'nda yenişemeyen iki takım, dört gün sonra lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef; her zamanki 3 puan... Onlar için tek endişe takımın oyun lideri Sara sakatlığı nedeniyle yok, tabii ki Kerem tercihi bu açıdan kesinlikle doğruydu. Başakşehir özelikle savunma ve orta saha oyuncularının cezalı ve sakat olması nedeniyle ciddi eksiklerle böylesine bir maça çıkmak tabii ki çok sıkıntılıydı.
İlk devre topa ve oyuna hakim olan Galatasaray'dı. Birde buna rüzgar avantajı eklenince nerdeyse tek kale oyuna dönen bir maç oldu. Belki bunu çok üretkenliğe çeviremese de soyunma odasına önde girmesini bildiler sarı kırmızılılar... İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Rüzgarı arkasına bu sefer alan taraf olarak, en önemli silahı olan açık alana geçiş hücuma ile golü buldular ama ilk yarıdaki gibi anlamsız birbirine uyumsuz 3'lü oyuncu profili ve yanlış yerleşimleri ile her an rakibine pozisyon veren gol yiyecek görüntüsü sağlıklı bir savunma anlayışı değildi.
Nitekim ikinci golü yemeleri tesadüf olmayacaktı ve olmadı. Oyunun dengesinin Galatasaray açısından oturmaması tempoyu zaman zaman yükseltip veya düşürememesinin en önemli nedeni Sara'nın olmayışı idi. Onun oyun liderliği ve aklı tabii ki çok önemli ve de bu konuda çok yetenekli ve lider bir oyuncu ama o olmadığı zaman buna bir çözüm üretmeli sarı kırmızılılar... Barış Alper yine sahada basmadık yer bırakmadı.
Mücadele onda, yüksek şiddetli koşular onda, iki golle maça damgasını vuran da o... Sanırım gecenin yıldızı tartışmasız o'ydu. Galatasaray herkesin bildiği gibi içerde ve dışarda her maç aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına frensiz tam gaz devam ediyor.
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Soğuk havaya, müthiş yağmura ve kontrol edilemeyen rüzgâra rağmen Başakşehirli ve G.Saraylı oyuncular çok iyi mücadele etti. Sara'nın yokluğunu G.Saray oyunu kurma ve yönlendirme konusunda fazlasıyla hissetti. Kerem Demirbay, Sara'nın görevini yeterince yapamadı. G.Saray, kopuk kopuk oyunun hakimiydi. Kaygan zemin nedeniyle en büyük özelliği olan pas yapma kalitesini sahaya tam olarak yansıtamadı. Ancak iki isim vardı ki G.Saray da fizik olarak tüm ağır hava koşullarına meydan okudu.
Osimhen çalışkanlığı, defans arkasına yaptığı koşuların yanı sıra sürekli yer değiştirmesi Başakşehir savunmasını altüst etti. Barış Alper güçlü fiziğiyle maça damgasını vurdu. İkili mücadelelerin birçoğunu kazandı. Rakiplerini kovaladı, hücuma katkı sağladı, savunmaya bile yardıma geldi.
G.Saray'ın ilk yarıda rüzgârla beraber oynamasına rağmen rakip kaleye fazla şut atmayı düşünmemesi büyük eksiklikti. Devre biterken Barış, çalışkanlığının karşılığını attığı nefis golle süsledi. Mertens önde baskı yaptı, kaleci Muhammed'in kısa düşen pasını kafayla indirdi. Yunus, Barış'a pas yaptı. Osimhen ile duvar pasına giren Barış, mükemmel bir gol yaptı. Başakşehir'in iki golcüsü Piatek ve Keny ortaklaşa bir golle imza attı.
Keny'nin ortasına Muslera yatmakta geç kalınca Piatek golü attı. G.Saray, gole rağmen bozulmadı. 6 dakika sonra sahneye yine G.Saray'ın cesur yüreği Barış Alper çıktı. Sağdan kapalı köşeden kaleci Muhammed'i avlayan golü attı ve G.Saray'ı üstünlüğe taşıdı. Galatasaray çok kıymetli bir 3 puan aldı.
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