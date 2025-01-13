Şartlar zorladı!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hava ve saha şartlarından dert yandı. Zorlu şartlarda 3 puana uzandıklarını belirten Buruk, Başakşehir mücadelesinin ardından şöyle devam etti: "Hava şartları çok zorladı. Maça tam olarak giremedik. Zorlu hava şartları vardı, soğuktu, yağmurluydu. Oyunun gidişatını etkileyen engellerdi. İki takım da bu yüzden uzun top attı. Topa sahip olmayı seven iki takım, çok fazla uzun top oynadı. Hücumda bireysel yeteneklerimizi daha iyi sergileseydik daha farklı olabilirdi. Şartlar, hücum oyuncularımızın yeteneklerini sergilemesine engel oldu. Bu maçları kazanmak önemli."