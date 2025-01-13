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Haberler Galatasaray Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya sorulan 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu geceye damgasını vurdu. İşte sorunun yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 14:30
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Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu!

ATV ekranlarından yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, 12 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yarışmada 500 bin TL değerindeki "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" sorusu geceye damga vurdu.

Yarışmacı İlter Kapıcı, soruya yanıt vermeyerek 300 bin TL para ödülüyle yarışmadan ayrıldı.

İŞTE O SORU:

Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?

A. Maradona

B. Messi

C. Pele

D. Platini

Doğru cevap: A

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