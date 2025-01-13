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Haberler Galatasaray Kara fırtına

Kara fırtına

G.Saray’ın yıldızı Osimhen dün yine skor katkısı yaptı. Barış Alper’e güzel bir servis yapan Nijeryalı, Başakşehir savunmasını çok yıprattı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Kara fırtına

Rakip tanımadan yoluna devam eden G.Saray, zaman zaman İcardi'nin yokluğunu hissetse de "İyi ki Osimhen" var diyor. Forvette attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de önemli bir katkı veren Nijeryalı futbolcu, Başakşehir deplasmanında çok etkiliydi. Gol yollarında istediklerini yapamasa da rakip savunmaya sahayı dar eden, Barış'ın ilk yarıda attığı golde de asisti yapan 26 yaşındaki futbolcu beğeni topladı. Krallık yarışında 10 gol golle iddiasını sürdüren Osimhen, Süper Lig'deki asist sayısını ise 4'e yükseltti. Karşılaşma bitiminde deplasman tribününü dolduran taraftarların isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı futbolcu, üçlü çektirerek 40 yıllık Galatasaraylı gibi sevindi.

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